OM : Un joueur de l'OM crie sa colère après la défaite à Metz

Dans : OM, Ligue 1.

Les joueurs de l'Olympique de Marseille baissaient la tête vendredi soir dans les couloirs de Saint-Symphorien après la défaite face à Metz. Si quelques-uns ont pris la parole pour dire qu'ils regrettaient cet échec, Rémy Cabella n'a, lui, pas fait dans la dentelle. Le milieu offensif de l'OM a clairement lâché ce qu'il avait sur le coeur, ne prenant aucun gant au moment d'analyser cette défaite face à une formation qui lutte pour se maintenir en Ligue 1.

Pour Rémy Cabella, ce résultat négatif est tout simplement scandaleux pour un club très ambitieux comme l'Olympique de Marseille. « Je pense qu’on a fait le pire match de la saison pour l’instant, c’était un non match ! Il n’y avait rien. On avait envie de faire quelque chose mais bon ça ne s’est pas vu. Il faudra se rattraper à domicile la semaine prochaine parce que c’est inadmissible de faire des matchs comme ça quand on a des ambitions ! », a lâché un Rémy Cabella visiblement très mécontent du scénario du match Metz-OM. Il est vrai que les joueurs phocéens ont fauté en Lorraine et que les points perdus seront difficiles à reprendre. L'espoir léger de remonter sur le podium a probablement disparu du côté de Metz...