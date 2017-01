OM : Un démenti qui claque sur le retour de Drogba

Dans : OM, Ligue 1.

Les propos de Didier Drogba dimanche soir lors du Canal Football Club ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Et depuis, les commentaires, élogieux ou critiques, sont nombreux concernant ce possible retour de l'attaquant ivoirien à l'Olympique de Marseille. Mais, s'exprimant sur Canal+ Sport, Habib Beye, ancien joueur de l'OM et proche du clan Drogba, a démenti que ce sujet d'un come-back soit réellement d'actualité pour le buteur.

Pour le consultant de la chaîne cryptée, Didier Drogba n'a rien à gagner en revenant à l'Olympique de Marseille et ne le fera pas. « J’ai parlé à l’entourage le plus proche de Didier et à cet instant en aucun cas il n’a été question que Didier revienne à l’OM aujourd’hui. Il n’y pas de contact entre les deux parties. En football tout peut se faire, mais c’est une arrivée qui est difficile pour Didier. L’OM ne prendra pas de risque, alors que Didier en prendrait énormément. L’image qu’il a laissée dans ce club est énorme et les gens auront toujours dans l’esprit ce qu’il a réalisé il y a 13 ans. Où est le risque pour l’OM ? Ça serait un coup exceptionnel pour la nouvelle direction, ça ramènerait du monde au stade. Didier a l’OM dans son cœur, est-ce qu’il reviendra comme joueur ou dirigeant ? J’en ai discuté avec son agent, Il n’est pas question pour l’instant que Didier revienne à l’OM », a clairement fait savoir Habib Beye, qui met un terme aux supputations…pour l’instant.