OM : Un défenseur et un bon recruté d'urgence ?

L'Olympique de Marseille et Rudi Garcia ont fait du recrutement d'un attaquant la priorité des priorités d'ici la fin du mercato. Mais, après le match de jeudi à Domzale, l'idée d'un renfort défensif est revenu sur le devant de la scène. Car il y a clairement eu de gros soucis dans ce secteur, et ce n'est pas la première fois depuis le début de saison, même si les résultats de l'OM, et un excellent Mandanda, masquent pour l'instant ces lacunes.

Mais ce samedi, La Provence le constate, l'Olympique de Marseille va devoir s'offrir un vrai défenseur titulaire, et pas un second couteau, et le quotidien d'expliquer pourquoi. « Grégory Sertic a cristallisé les craintes et ravivé les doutes face aux attaquants de Domzale (…) Pour une "valeur sûre" de l’effectif et de la L1, dixit les dirigeants afin de justifier son arrivée en janvier, ça fait désordre (…) Alors que le nom de Mathieu Debuchy a été évoqué en doublure de Hiroki Sakai, l’OM serait peut-être plus inspiré de dégoter un titulaire en puissance à ce poste. Porté aux nues pour son abnégation sans faille la saison dernière, le Japonais, dont on attend toujours (ou presque) qu’il délivre un centre correct, semble, selon le principe de Peter, atteindre ses limites. En résumé: l’attaquant, c’est la priorité, mais l’urgence, c’est la défense », écrit le média régional, qui affirme qu’Andoni Zubizarreta travaille déjà à faire du ménage dans l’effectif actuel pour pouvoir accueillir de nouveaux joueurs.