OM : Un coup tordu contre l’OM, Gravelaine répond

Dans le monde des transferts, il peut parfois arriver qu’un retard de quelques jours soit observé afin de permettre à un joueur d’effectuer un dernier match avec sa future ancienne formation, histoire de boucler la boucle. Mais cela fait désormais une semaine que le SM Caen a annoncé la venue de Jan Repas, qui continue d’évoluer sous le maillot du MK Donzale. Cela lui permet donc de jouer deux fois en Europa League, face à Marseille. Une situation assez inédite et qui a provoqué quelques interrogations auxquelles Xavier Gravelaine a répondu sur SFR Sport.

« C'est une demande du président slovène et surtout du joueur. Il est depuis l'âge de dix ans dans ce club, c'est son club formateur, il a demandé ça et il arrivera vendredi. Il faut mettre un peu d'humain dans le football. On pense qu'au fric, aux transferts à n'importe quoi à faire des polémiques. C'est une histoire banale. Il nous avait demandé le match aller, effectivement, et puis après... Ce n'est pas une histoire contre l'Olympique de Marseille, c'est n'importe quoi. Contre l'OM ? Mon pronostic pour le match de demain, c'est que l'OM va se qualifier largement. Maintenant si on peut comprendre que le garçon qui y a fait toute sa carrière, et dont les parents sont du coin... Ils ont demandé ça, mais ce n'est pas contre l'OM. Est-ce que vous pensez que Jan Repas va faire trembler l'Olympique de Marseille, entre nous ? Il a été bon à l'aller, mais c'est toujours difficile de jouer dans les pays de l'Est. Ils ont quand même rectifié le tir, ils vont se qualifier largement. Comment peut-on penser qu'on ait laissé ce joueur pour inquiéter l'OM. Il faut être sérieux un moment. On souhaite bonne chance à l'OM », a livré le directeur sportif normand, qui estime que l’OM n’a rien à craindre de Domzele, avec ou sans Repas. A la vue du match aller, ce n’est pas si évident que cela, même si l’ancien marseillais estime que l’OM fera la différence au Vélodrome ce jeudi.