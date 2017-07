OM : Un concurrent lâche Giroud, l'OM en finale avec Everton

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Olivier Giroud a été clair en ce qui concerne son avenir, il ne sait pas pour qui il jouera cette saison, mais entend bien se donner à fond avec Arsenal pour gagner sa place.

Dans le cas contraire, l’attaquant français sait qu’il y a une Coupe du monde au bout, et donc qu’il ne peut pas se permettre d’être le troisième attaquant du club londonien, derrière Lacazette et Sanchez. S’il souhaite continuer sa carrière en Premier League, ce qui semblait être son premier choix, l’ancien montpelliérain peut toutefois oublier West Ham.

Selon Sky Sports, les Hammers sont lassés de devoir attendre une réponse de la part du « frenchie », et sont passés à d’autres cibles, comme Chicharito Hernandez de Leverkusen ou Kelechi Iheanacho de Manchester City. La chaine sportive anglaise annonce donc que, s’il devait quitter Arsenal, Olivier Giroud devrait désormais choisir entre Everton, qui rêve de l’associer à Wayne Rooney, et Marseille, qui en a fait sa priorité au poste d’avant-centre, et entend désormais lui laisser un peu de temps pour se décider avant de passer à l’action. Car chaque jour qui passe vaut de l’or, même si Jacques-Henri Eyraud a bien fait comprendre que le choix majeur du mercato de l’OM prendrait du temps.