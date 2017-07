OM : Un club de Serie A pourrait rafler Doria

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Acheté par l'Olympique de Marseille dans les dernières minute du mercato estival, Doria a une carrière bien compliquée à l'OM. Mis clairement à l'écart de son groupe par Marcelo Bielsa, puis par Michel, et prêté par deux fois, le défenseur brésilien a retrouvé quelques couleurs grâce Rudi Garcia. Mais il faut désormais savoir si Doria va durablement s'intégrer dans les futurs choix du coach de l'Olympique de Marseille lorsque le mercato sera terminé. Car les dirigeants de l'OM pourraient être sérieusement tentés de vendre le joueur brésilien si une offre sérieuse leur parvenait d'ici le 31 août.

Et selon la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria de Gênes serait en mesure de rapidement se signaler auprès de l'Olympique de Marseille en faisant parvenir une offre pour Doria. Si cette cela se concrétisait, l'OM pourrait quand même laisser filer un joueur acheté 8ME et qui malgré plusieurs essais n'a jamais trouvé pour l'instant chaussure à son pied. La Serie A aura peut-être l'occasion de relancer le défenseur brésilien qui était présenté comme un des plus grands espoirs de son pays.