OM : Un central en provenance d'Allemagne dans le viseur au mercato

Ce n’était pas forcément prévu au départ étant donné que l’effectif regorge de joueurs à ce poste, mais l’OM se penche sur le possible recrutement d’un arrière central d’ici à mardi soir.

Les dernières performances de Rolando inquiètent, alors que Doria, qui a été placé au poste d’arrière gauche, ne semble pas beaucoup plus serein dans l’axe. Les dirigeants provençaux recherchent au sein des clubs européens pour tenter de trouver des joueurs disposés à changer d’air rapidement, et Andoni Zubizarreta a proposé le nom de Fabian Schär.

Le Suisse de 25 ans, international et qui s’était mis en valeur lors du dernier Euro, ne joue pas souvent du côté d’Hoffenheim (3 titularisations en Bundesliga cette saison). Il était arrivé au club allemand pour 5 ME en 2015 en provenance du FC Bâle, et ne sera pas retenu en cas d’offre acceptable. Toutefois, comme le précisé L’Equipe, cette piste ne ferait pas l’unanimité en interne, alors que le temps manque pour boucler ce dossier.