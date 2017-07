OM : Un avant-centre le 31 août à 23h59 ? Rudi Garcia y pense

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille cherche un buteur lors de ce mercato, mais en attendant c'est Valère Germain qui a endossé seul cette tunique. Alors, au moment où l'OM enchaîne les matches amicaux, Rudi Garcia a prévenu qu'il fallait ménager l'attaquant acheté cet été à l'AS Monaco. Car l'entraîneur phocéen le dit très franchement, il n'a pas encore l'effectif qu'il faut pour se permettre de solliciter à bloc Valère Germain. Mais ce lundi, évoquant la quête de ce précieux renfort, Garcia admet que l'affaire pourrait se conclure dans les ultimes secondes du mercato.

« Il n'y a rien de concret pour l'instant, rien de très avancé. C'est compliqué, beaucoup de clubs cherchent des attaquants. Parfois les joueurs ont d'autres priorité, parfois le prix n'est pas abordable pour nous. Mais on continue à bosser. Et puis on a été patients pour l'instant, on a récupéré Steve Mandanda et Adil Rami un peu plus tard que la reprise, même Luiz est arrivé un peu plus tard. Je pense qu'on fait bien d'être patient, c'est un peu plus compliqué pour construire l'équipe pour l'Europa League, mais on ne fait pas ce qu'on veut au mercato, je suis rôdé à ça, et je sais que parfois il y aura des opportunités en fin de mercato d'un grand attaquant qui a trop de concurrence dans son club et décidera de venir jouer à l'OM… », a prévenu, à l’AFP, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui connaît plutôt bien la musique.