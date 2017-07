OM : Un attaquant à 20 buts ouvre la porte à l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille prend son temps lors de ce mercato, ce qui donne évidemment naissance à de très nombreuses rumeurs. La dernière en date, lancée par France-Football, évoquait un très grand intérêt de l'OM pour Orlando Sa, le buteur portugais du Standard de Liège, qui sort d'une grosse saison avec 20 buts marqués toutes compétitions confondues.

Interrogé par SFR Sport concernant cette rumeur qui faisait de lui l'une des cibles potentielles de l'Olympique de Marseille pour ce marché estival des transferts, Orlando Sa a admis sans problème qu'il était honoré de savoir que le club phocéen pensait à lui. « Je suis flatté que mon nom soit associé à l’Olympique de Marseille. C’est un grand honneur. Mais il reste plusieurs semaines avant la fin du mercato et on va voir ce qu’il peut se passer, a confié le buteur du Standard de Liège, lequel a toutefois relativisé son désir de quitte le club belge. Je me sens bien à Liège. Le club a beaucoup d’attentes pour la saison à venir. »