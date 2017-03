OM : Un ancien dirigeant bientôt blanchi dans l'affaire des transferts douteux

Dans : OM, Ligue 1.

Ancien directeur général de l'Olympique de Marseille, Philippe Pérez devrait rapidement être lavé de tout soupçon dans l'affaire des transferts douteux de l'OM qui lui avait valu une mise en examen. En effet, ce mercredi, le Parquet général de la Cour d'Aix-en-Provence a demandé l'annulation de la mise en examen de Philippe Pérez, estimant qu'il n'y avait pas d'indices graves et concordants sur sa participation à cette histoire.

Une décision qui doit être encore confirmée, mais qui fait évidemment le bonheur de l'avocat de l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. « M. Perez a toujours contesté sa mise en examen. Etre rejoint par le parquet est évidemment un avantage, il attend sereinement la décision. M. Perez oeuvrait de manière loyale pour améliorer la gestion du club. Il y a un certain déséquilibre et de la cruauté à se voir reprocher une infraction », a expliqué, à l’Agence France Presse, Maître Eric Plouvier. Dans cette affaire, la justice pense que différents agents et intermédiaire s'en sont mis plein les poches lors de nombreux transferts de joueurs de l'OM, on parle de plus de 55ME. Jean-Claude Daussier et Pape Diouf, anciens présidents de l'Olympique de Marseille, sont, eux, toujours mis en examen.