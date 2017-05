OM : Un ailier oublié va faire un passage éclair cet été

Dans : OM, Mercato.

Le caprice de Marcelo Bielsa lors de l’hiver 2015 n’a pas fini son histoire avec l’OM. Prêté par Monaco puis recruté tout de même pour 7 ME alors que son option d'achat n'était valable qu'en cas de qualification pour la Ligue des Champions, Lucas Ocampos n’a jamais réellement trouvé sa place à Marseille. Ni même ailleurs.

Prêté au Genoa, l’Argentin a ensuite bifurqué par le Milan AC pour un changement de cap surprenant au cœur de l’hiver. Cela n’a rien changé, car malgré quelques apparitions prometteuses au départ, l’ancien de River Plate n’a pas gagné sa place. La Gazzetta dello Sport l’affirme ce jeudi, ni le Genoa, qui avait encore une option sur lui, ni le Milan AC, qui ne l’a même pas utilisé à 10 reprises, ne lèveront son ambitieuse option d’achat à hauteur de 8 ME. Résultat, Ocampos va revenir au Vélodrome cet été, mais les dirigeants olympiens n’ont aucune intention de le garder, et pourraient ainsi le brader à hauteur de 5 ME au premier club venu. Nul doute que l’OM devrait trouver preneur pour un joueur qui n’a que 22 ans, et a longtemps été considéré comme l’un des espoirs du football argentin.