OM : Trop gourmand, Lass Diarra fait peur au FC Valence

Dans : OM, Mercato, Liga.

En discussions avancées avec le FC Valence au cours des derniers jours, Lassana Diarra, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, ne rejoindra finalement pas le club de Liga en janvier.

Absent des terrains depuis le 21 décembre dernier et la victoire de l'OM contre Bastia (2-1), Lassana Diarra cristallise tous les débats du côté des départs à Marseille. Mis à l'écart du groupe par Rudi Garcia, en attendant qu'il trouve une porte de sortie durant ce mercato hivernal, le milieu de terrain peine à se trouver un nouveau club. Celui-ci aurait pu être Valence, qui était en « discussions avancées » samedi, mais ce ne sera finalement pas le cas...

En effet, selon Foot Mercato, le club de Peter Lim a d'ores et déjà abandonné cette piste. Alors qu'il a toujours une amende de 10 millions d'euros à régler au Lokomotiv Moscou, le numéro 10 olympien a des demandes financières trop élevées. Selon Héctor Gómez, journaliste chez RadioEsport, l'international français réclame effectivement un salaire annuel net de 3 ME. Freiné par ces considérations économiques, les dirigeants espagnols ont aussi été refroidis par les récentes blessures du joueur de 31 ans. Par conséquent, le dossier Diarra semble bel et bien refermé du côté de Valence, et Lass devra donc aller voir ailleurs pour trouver son nouveau maillot...