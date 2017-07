OM : Titre, Coupe d'Europe, Sertic livre ses ambitions pour l'OM

Dans : OM, Monaco, Ligue 1.

Capitaine d’un soir lors de la victoire de l’OM samedi soir face à Fenerbahçe (1-0), Grégory Sertic a réalisé une grosse prestation, confirmant qu’il était bien un prétendant à une place de titulaire en défense centrale la saison prochaine aux côtés d’Adil Rami. Recruté pour moins de 2 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux l’hiver dernier, le Franco-Croate de 27 ans a de grandes ambitions pour l’OM la saison prochaine. Si le titre sera difficilement atteignable, le joueur n’est pas du genre à se cacher au moment d’évoquer les objectifs du club olympien.

« Le titre ? Non, pas pour le moment. Non, on ne pense pas à ça. Des échéances arrivent très rapidement comme la Ligue Europa et le début du championnat. L’exemple de Monaco donne des idées. Déjà, se qualifier pour les groupes en Ligue Europa. Et il faut bien débuter le championnat pour espérer de belles choses en fin de saison. Chaque année, l’OM doit être ambitieux, surtout avec le projet qui se met en place et le groupe qu’on a. On ne peut pas trop se cacher. L’OM est regardé dans le monde entier, est sûrement l’équipe la plus populaire de France. Nos ambitions sont élevées, il faut les assumer » a confié le joueur à nos confrères de La Provence. Reste désormais à voir si Grégory Sertic parviendra à s’imposer dans le onze de départ. Une place est à prendre en défense centrale, où la hiérarchie derrière Rami est encore floue, contrairement au milieu de terrain, désormais bien fourni avec la présence de Luiz Gustavo et l’éclosion du très prometteur Boubacar Kamara (17 ans).