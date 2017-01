OM : Thiago Silva, Hummels, Domenech demande des défenseurs !

Dans : OM, Mercato.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a perdu son premier match de la saison au Vélodrome face à une brillante équipe de Monaco (1-4). Cette défaite à domicile, la première depuis 12 matchs et le revers en mars 2016 contre Rennes, est lourde à encaisser... Mais si la série a pris fin ce soir, c'est en grande partie à cause de la défense de l'OM. Alors qu'elle n'avait pris qu'un seul but à domicile durant la première partie de saison, elle vient tout simplement de prendre l'eau en concédant quatre buts. Une performance alarmante qui fait réagir Raymond Domenech, toujours à fond dans l'ironie. « Ce n'est pas Payet qu'il faut à l'OM c'est Thiago Silva et Hummels et Marcelo », a lancé, sur Twitter, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc Marseille a d'abord besoin de s'acheter une arrière garde au mercato d'hiver.