OM : Thauvin refuse de se prendre la tête sur ce sujet...

Dans : OM, Equipe de France.

Florian Thauvin est dans une forme éblouissante avec l'Olympique de Marseille et le doublé de vendredi soir contre Angers, une semaine après un match déjà bien noté contre Lorient, confirme le retour au sommet de l'ancien joueur de Newcastle. Florian Thauvin est à un tel niveau que forcément se pose la question d'une éventuelle sélection en équipe de France, Didier Deschamps donnant jeudi prochain sa liste pour les deux matches de la fin mars contre le Luxembourg et l'Espagne.

Interrogé sur ce thème après la victoire de l'OM contre le SCO, Florian Thauvin a semblé parfaitement zen, expliquant que s'il rêvait du maillot tricolore, il n'en faisait pas une obsession mais voulait tout donner pour Marseille afin d'en tirer les fruits éventuels. « C’est un rêve et je travaille pour ça. J’aimerais avoir la possibilité d’y aller un jour. Je sais que c’est compliqué et qu’il y a beaucoup de monde. Il faudra en faire beaucoup toutes les semaines pour y aller. Je travaille et j’attends. Je suis patient, prévient un Florian Thauvin, qui s’affirme de plus en plus au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille en prenant du poids dans le vestiaire. C’est ma saison la plus aboutie. J’ai plus d’assurance dans mon jeu. Je perds moins de ballon bêtes. J’ai gagné en maturité. J’ai pas mal travaillé ça en vidéo. J’ai franchi un cap à ce niveau-là. »