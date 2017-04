OM : Thauvin ne rêve pas des Bleus pour cirer le banc

Dans : OM, Equipe de France.

Joueur en forme de l'Olympique de Marseille, il l'a confirmé dimanche soir contre l'AS Saint-Etienne, Florian Thauvin a également eu le bonheur de connaître sa première présence dans le groupe de l'équipe de France lors des deux récents matches des Bleus. Oui, mais voilà, si Didier Deschamps l'a fait venir pour les rencontres face au Luxembourg et à l'Espagne, le meneur de jeu de l'OM n'a pas joué la moindre seconde. Alors forcément, Florian Thauvin avoue avoir été déçu de cette situation, mais sans se démotiver bien au contraire.

Ce mercredi, présent en conférence de presse à deux jours du déplacement que Marseille fera à Nancy, le jeune milieu de terrain a évoqué ce sujet. « L’équipe de France, c’était un rêve depuis tout petit, une superbe expérience pour moi. Ne pas jouer ? Oui, ça m'a un petit peu touché, mais je me suis remis en question, et j'ai très vite retrouvé le sourire », a confié Florian Thauvin, qui souhaite mettre tout en oeuvre pour continuer sa route avec les Bleus et cette fois pouvoir être aligné par le sélectionneur national. Didier Deschamps aura très certainement entendu ce message plein de franchise du joueur de l'Olympique de Marseille.