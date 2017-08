OM : Thauvin « n'explique pas » l'humiliation reçue à Monaco

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Interrogé sur la déroute de l'Olympique de Marseille contre l'AS Monaco dimanche (6-1), Florian Thauvin n'a pas cherché d'excuses.

Si le début de saison de l'OM n'est pas forcément mauvais, avec une qualification pour la phase de groupes de l'Europa League et une sixième place après quatre journées de Ligue 1, Marseille vient de subir une terrible tempête. Dimanche, en se faisant humilier à Monaco (6-1), à cause notamment d'une première période catastrophique, le club phocéen a perdu bien plus qu'un match et une invincibilité de près de six mois. Puisque ce résultat pathétique remet en cause le fameux Champions Project, tourné en dérision par de nombreux spécialistes ce lundi. Et Florian Thauvin ne s'est pas caché pour expliquer ce naufrage.

« Ce résultat, je ne me l'explique pas, on avait bien analysé les coups de pieds arrêtés à la vidéo et on a quand même fait les erreurs. C'est de notre faute et il faut assumer. À partir du moment où vous prenez autant de buts sur coups de pied arrêtés ce n'est pas une question de composition d'équipe, mais de concentration. Ça ne sert à rien de trouver des excuses », a lancé, sur Sport24, un Thauvin dépité, qui cherchera donc à retrouver le sourire en équipe de France avant d'essayer de relancer la machine OM après la trêve internationale.