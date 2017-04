OM : Thauvin fait craquer les dirigeants avant le mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison 2016-2017 est celle des récompenses pour Florian Thauvin. Auteur d’un bel exercice avec l’Olympique de Marseille, l’ailier de 24 ans a été convoqué pour la première fois en équipe de France le mois dernier.

Et lundi soir, l’ancien Bastiais a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de mars. Un argument supplémentaire dans ses discussions avec le club phocéen. En effet, Thauvin et son représentant ont sollicité les dirigeants olympiens afin d'évoquer son nouveau statut et son avenir à l’OM. Il faut dire que le néo-international français, si critiqué par le passé, est devenu l’un des hommes forts au Vélodrome.

Du coup, la direction marseillaise, qui a levé l’option d’achat de son prêt en provenance de Newcastle, serait prête à revaloriser le salaire de son joueur sous contrat jusqu’en 2021, nous apprend L’Equipe. Après une réunion prévue en mai, Thauvin devrait augmenter ses revenus mensuels actuellement estimés à 240 000 euros. Une manière de récompenser un élément important de l’effectif, mais aussi d’écarter la Lazio Rome qui s’intéresse toujours au natif d’Orléans.