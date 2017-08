OM : Thauvin exige une chose de ses coéquipiers

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a beau être invaincu depuis le mois de mars dernier, les dernières prestations de l'équipe de Rudi Garcia ont du mal à susciter un enthousiasme débordant. Les supporters de l'OM demeurent optimistes, mais ils savent bien que ce n'est pas en jouant comme contre Nantes ou pire encore comme contre Domzale, que le club phocéen pourra s'inviter durablement sur le podium de la Ligue 1. Florian Thauvin l'avoue, l'Olympique de Marseille doit encore régler certaines choses. Mais l'international tricolore annonce la montée en puissance de l'OM.

« Il ne faut pas s’affoler après le match d’Europa League parce que le résultat n’est pas négatif, nous avons marqué à l’extérieur, fait match nul, donc il faudra faire ce qu’il faut au Vélodrome pour se qualifier. Après, il est certain qu’il y a des choses à améliorer. Souvent, nous sommes dans la réaction, c’est quelque chose qu’il faut améliorer parce qu’il se peut qu’à l’avenir, on soit puni. Ce serait mieux de commencer les matches correctement, sans se mettre une pression inutile. Je n’ai pas d’explication particulière. C’est à nous d’afficher plus de personnalité au début des matches. Je pense aussi qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe, nous avons besoin d’améliorer nos automatismes, nous y travaillons. Tous les matches sont compliqués, c’est à nous d’être vigilants, de mettre le paquet en début de match », a expliqué, avant la réception du SCO ce dimanche au Vélodrome, un Florian Thauvin résolument optimiste.