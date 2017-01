OM : Thauvin est en feu, un club italien le veut au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Brillant cette saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin est désormais suivi par de très grands clubs européens, à l'image de l'Inter de Milan.

Après une pige négative du côté de Newcastle en fin d'année 2015, Florian Thauvin est revenu à Marseille en janvier 2016. Depuis son retour sur la Canebière, l'attaquant français a retrouvé ses jambes. Cette saison, alors que l'OM brille à nouveau collectivement autour du Top 5 de la Ligue 1, l'ancien Bastiais se régale et s'impose même comme l'atout offensif numéro 1 du groupe olympien aux côtés du capitaine Bafé Gomis. Avec cinq buts et deux passes décisives, Thauvin est donc en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Pas étonnant donc de voir sa côte sur le marché des transferts grimper à nouveau.

Prêté par son ancien club anglais avec une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros, le milieu offensif se plaît à Marseille. Mais certains clubs européens ambitionnent de le faire bouger. Et c'est notamment le cas de l'Inter Milan... Selon le JDD, le club italien suit de près ses performances. Et cette rumeur n'est pas anodine puisque le gaucher de 23 ans vient de changer d'agent en intégrant l'écurie de l'Italien Fabrizio Ferrari. Ce changement pourrait maintenant se traduire par une approche encore un peu plus plus concrète de la part de l'Inter, qui le suit depuis plusieurs mois et pourrait passer à l'action.