OM : Thauvin donne raison aux supporters

Dans : OM, Europa League.

Florian Thauvin, attaquant de l’OM, après la victoire face à Konyaspor (1-0) en Europa League : « C’était important de gagner ce soir. On avait besoin de se rassurer. On a perdu deux matchs d’affilés, donc ce n’est pas une bonne période, mais il ne faut pas s’affoler. On a encore des choses à corriger, mais on a pris les 3 points, c’est l’essentiel. Les supporters ne sont pas contents, ils ont raison, vu nos derniers résultats ».