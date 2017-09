OM : Solide, efficace... Payet envoie un message à la L1

Dans : OM, Ligue 1.

De nouveau positionné en meneur de jeu derrière l’attaquant face à Amiens, Dimitri Payet semble monter en puissance après sa blessure contractée lors de la première journée contre Dijon. Pas toujours lucide dans le dernier geste, l’international français a eu le mérite de toujours proposer entre les lignes et de créer des décalages importants, dont deux sont à l’origine des buts inscrits par Clinton Njie en Picardie. Après la rencontre, le capitaine de l’OM était satisfait de la prestation de ses partenaires. L’ancien ailier de West Ham a même expliqué que son équipe pouvait marquer « à tout moment » contre « n’importe qui » en Ligue 1.

« Ce qui est sûr c’est que l’on a fait un match très sérieux. On a pris les 3 points sans encaisser de but. On a continué sur la lancée de jeudi (ndlr : victoire 1-0 en Europa League contre Konyaspor) avec ce nouveau système (4-2-3-1). On a produit plus de jeu en deuxième mi-temps, le jeu était haché en première. Quand on fait des choses simples et ensemble, ça demande plus d’efforts, on donne plus mais avec la qualité que l’ont a on peut marquer à tout moment contre n’importe qui » a confié le capitaine phocéen. Difficile de lui donner tort sur ce dernier point puisque, depuis le début de la saison, l’OM a marqué au moins un but dans chacun de ses matchs officiels à l’exception du déplacement à Ostende en premier tour préliminaire de la Ligue Europa (0-0).