OM : Six joueurs ciblés au mercato, les noms révélés !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille aura des moyens financiers pour se renforcer, Frank McCourt ayant promis d'investir 75ME dès ce mois de janvier pour renforcer une équipe qui a pourtant fini l'année à plein régime. Mais Rudi Garcia en est bien conscient, il doit muscler son effectif et ce sera le cas. En effet, avec l'aide d'Andoni Zubizarreta, l'entraîneur de l'OM a déjà ciblé des profils et ce samedi L'Equipe dévoile six joueurs qui seraient dans le collimateur du club phocéen, avec des chances plus ou moins grandes pour que cela se fasse lors de ce mercato d'hiver.

Premier de la liste, et considéré comme la « priorité des priorités », Jordan Amavi. Le défenseur français d'Aston Villa fait l'unanimité du côté de l'Olympique de Marseille. Seul problème, le propriétaire chinois du club de Birmingham ne semble pas du tout vouloir vendre son joueur, sauf offre colossale. Amavi serait lui plutôt tenté par une expérience en Premier League qu'il n'a que peu fréquentée avec Aston Villa.

Deuxième nom dévoilé, Iker Muniain. L'ailier gauche de l'Athletic Bilbao plait énormément à Rudi Garcia et semblait être dans les cordes de l'OM il y a encore quelques semaines. Seul problème, il est redevenu titulaire au sein du club basque et forcément sa valeur a grimpé. Selon le quotidien sportif on parle désormais de 45ME pour le faire venir à Marseille en janvier.

Sur le plan offensif, Paul-Georges Ntep serait actuellement la piste la plus chaude. Du côté de Rennes, on admet que l'Olympique de Marseille s'est positionné et comme l'entraîneur de l'OM apprécie Ntep, l'affaire pourrait se faire lors de ce mercato d'hiver.

Autre joueur évoqué depuis quelques semaines du côté de l'Olympique de Marseille, John Obi Mikel. Cependant, le joueur de Chelsea semble très gourmand, et même trop gourmand pour un milieu défensif qui cire le banc depuis des mois chez les Blues. Acceptera-t-il de faire un effort ?

Deux autres pistes sont plus récentes et discrètes. Elles mènent à Grégoire Defrel, l'attaquant de Sassuolo ayant tapé dans l'oeil de Rudi Garcia lorsqu'il dirigeait la Roma. Le club transalpin demandant 18ME pour l'attaquant français, l'affaire pourrait se faire relativement facilement. Enfin, on parle également de Sofiane Feghouli, lequel se morfond à West Ham et ne dirait pas non à une offre de l'OM. Seul problème, mais de taille, Feghouli jouera la CAN avec l'Algérie, ce qui évidemment est un souci.