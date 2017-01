OM : Si Anigo avait mis 30 ME sur Payet…

Dans : OM, Mercato.

Marseille va-t-il faire une énorme folie en mettant 30 ME ou plus pour faire (re)venir Dimitri Payet ? Cela pourrait bien être le cas. Si cela représente autant un coup médiatique que sportif, le montant laisse tout de même à désirer. Une dépense qui inspire José Anigo, qui parmi ses multiples casquettes a été pendant longtemps responsable du recrutement à Marseille. Un poste qui lui a valu d’innombrables critiques qu’il prend désormais avec le recul. Même si cela ne l’empêche pas de se demander ce qu’il aurait entendu s’il avait racheté pour 30 ME un joueur vendu pour moitié moins 18 mois plus tôt.

« Le possible retour de Dimitri Payet a l'OM peut sembler étrange, compte tenu, surtout, du prix annoncé (30 ME), pour un joueur vendu il y a un peu plus d'un an à 15 ME. En d'autres temps, pas forcément si lointains, on aurait entendu des critiques très lourdes. On aurait parlé d'incompétence, vu l'âge du joueur, et de son salaire pharaonique qu'il gagnerait à Marseille, puisqu'il touche déjà 140 000 euros par semaine en Angleterre... Mais l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis, les nouveaux dirigeants sont dans l'obligation de faire un mercato d'hiver de qualité au vu des attentes des supporters, et également pour essayer d'accrocher une place européenne. Dimitri connaît bien le club, c'est un avantage. Il reste une valeur sûre, mais vu l'âge du joueur, ce serait très cher. Et en plus, est-ce vraiment nécessaire de dépenser autant d'argent à ce poste, et plus globalement dans le secteur offensif ? Il paraît évident que c'est en défense qu'il y a urgence », a tenu à préciser l’ancien directeur sportif de l’OM sur France Football. Mais les nouveaux dirigeants marseillais ne manquent pas d’ambition, et dépenser gros pour faire venir Dimitri Payet ne devrait pas empêcher le recrutement d’un latéral gauche.