OM : Séville agace le clan Jovetic, Marseille n’est pas éliminé

Dans : OM, Liga, Mercato.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Stevan Jovetic (27 ans) est de moins en moins cité du côté de la Commanderie.

Tout d’abord, la piste menant à l’attaquant de l’Inter Milan demande de gros moyens financiers. Malgré les fonds mis à disposition par Frank McCourt, l’OM n’est pas prêt à dépasser une certaine limite. Autre difficulté, la volonté du Monténégrin qui ne cache pas sa préférence pour le FC Séville, qui l’a accueilli en prêt l’hiver dernier. Pas de quoi éliminer le club phocéen puisque la formation de Liga tarde à satisfaire l’agent de Jovetic.

« On ne peut pas attendre toute la vie, s’est agacé le représentant du joueur, interrogé par l’ABC de Sevilla. Jovetic veut aller à Séville, mais ça dépend du club. Il doit faire un effort. Pour le moment, il y a deux offres importantes pour lui, le directeur sportif de l'Inter Milan pourra le confirmer. Notre idée, c'est de boucler à Séville, au plus tard la semaine prochaine. Séville sait où me trouver. » Reste à savoir si l’OM, dont la priorité reste Olivier Giroud, est l’auteur de cette deuxième proposition.