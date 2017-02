OM : Sassuolo révèle une offre de Marseille à 30 ME

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Malgré les arrivées de quatre recrues cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à attirer la doublure de Bafétimbi Gomis.

Ce n’est sans doute pas un problème de moyens financiers, le club phocéen ayant lâché 30 millions d’euros pour arracher Dimitri Payet à West Ham. D’ailleurs, l’OM était prêt à débourser le même montant pour s’offrir un attaquant, et notamment le Français Grégoire Defrel (25 ans). Mais les dirigeants de Sassuolo n’ont pas craqué.

« Des offres pour Defrel ? Oui, on en a reçu. On a reçu une offre de 30 M€ pendant l'hiver, mais on a décidé de la refuser, a révélé l’administrateur délégué Giovanni Carnevali au Corriere dello Sport. On a récupéré suffisamment d'argent grâce aux ventes de l'été dernier, donc on pouvait se permettre de refuser cette offre. » Si l’OM comptait miser 30 M€ sur Defrel, ce n’était pas seulement pour suppléer Gomis… En tout cas, Marseille compte parvenir à ses fins l’été prochain avec un gros coup à 50 M€.