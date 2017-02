OM : Sanson dément être un supporter du PSG à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Les footballeurs le savent, ils doivent désormais être très prudents sur la communication via les réseaux sociaux. Et Morgan Sanson l'a constaté rapidement lors de son transfert à l'Olympique de Marseille. En effet, des supporters de l'OM, et évidemment du PSG, ont déterré des messages du joueur phocéen sur Twitter où il affichait clairement la couleur en faveur du Paris Saint-Germain. Tout cela a évidemment valu quelques remarques très acides à Morgan Sanson.

Dans France-Football, l'ancien joueur de Montpellier, qui depuis a fermé son compte officiel sur Twitter, revient sur tout cela et regrette la proportion prise par cette histoire. « C’est vraiment de l’histoire ancienne. Je n’ai jamais été un supporter du PSG. Je n’ai pas fermé mon compte Twitter à cause de ça. J’avais prévu de le faire depuis un moment. Maintenant, je suis joueur de l’OM et supporter de Marseille. J’ai l’écusson du club sur le coeur, je donnerai tout pour le faire gagner (…) Ça ne m’a pas déstabilisé... Mais je ne suis pas le seul dans ce cas: ces derniers temps, à chaque transfert, il y a des photos et des tweets qui ressortent pour tout le monde (…) C’est le foot moderne. Les réseaux sociaux et les supporters prennent beaucoup de place aujourd’hui. Trop ? Je ne sais pas, mais ils prennent beaucoup de place. On l’a vu avec l’affaire Mounier. Il faut comprendre qu’à partir du moment où on joue pour un club, on est à 100% pour celui-ci. Ça paraît logique », confie Morgan Sanson, qui veut faire oublier tout cela sur les terrains de Ligue 1. Et pourquoi pas dimanche prochain contre le PSG. Ce serait une belle réponse aux attaques qu’il a subies.