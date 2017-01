OM : Sanson à Marseille, trois nouvelles infos de taille

Dans : OM, Mercato, MHSC.

L’Olympique de Marseille a décidé de passer à l’action pour tenter de recruter Morgan Sanson cet hiver.

Une première offre à hauteur de 8 ME a été repoussée par Montpellier, qui attend encore un gros effort de la part du club provençal pour donner son accord. Mais dans ce dossier, cela bouge beaucoup, et selon La Provence, plusieurs nouveaux éléments sont intervenus.

Tout d’abord, le fait que, malgré ce désaccord financier, les deux clubs continuent de discuter de ce transfert, preuve que la proposition marseillaise n’a pas été refusée si fermement que cela. Les dirigeants gardent le contact, et une nouvelle offre a donc de grandes chances de se faire. Autre élément, le fait que Montpellier ne soit pas pressé de vendre. Le club héraultais espère disposer de son joueur pour le prochain match, et attend aussi de voir si d’autres clubs concrétisent leur intérêt. Et à ce niveau, il y a aussi du neuf, avec l’arrivée de Watford dans la danse, le club anglais rejoignant ainsi Bournemouth et la Roma au sein des formations intéressées par le milieu de terrain, ce qui bien évidemment pourrait faire grimper les enchères. Reste que pour l’instant, seul l’OM s’est bougé concrètement, et que les Marseillais ne sont pas désireux d’attendre jusqu’au 31 janvier pour avoir le fin mot de l’histoire.