OM : Rudi Garcia viré, un ex-coach le laisse entendre

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison correct sur le plan des résultats, les choses se sont gâtées en seulement deux matchs avec deux lourds revers face à Monaco et Rennes, et une prestation pas vraiment rassurante contre Konyaspor en Coupe d’Europe, devant un public déjà excédé par un mercato loin d’être au niveau promis. Rudi Garcia, dont la tactique et les choix sont contestés, pourrait-il en faire les frais ? C’est probablement trop tôt pour en arriver à cette solution aux yeux de la direction, mais si la question se pose, c’est que son poste est forcément en danger. Et c’est un expert qui parle, puisque Franck Passi a connu de nombreux changements d’entraineur à l’OM, faisant aussi les frais de l’inéluctable à l’arrivée de… Rudi Garcia.

« Laisser du temps à Garcia ? D’après ce qu’il se dit... non. Quand l’OM ne gagne pas, quand l’équipe ne fonctionne pas comme il faut, le premier fusible, c’est toujours l’entraîneur. Ce qu’on peut lui souhaiter, c’est de gagner les prochains matchs pour qu’il puisse continuer à travailler. Non, je n’ai pas d’infos. C’est ce que je lis dans la presse, ce que vous dites à la télé. Je ne suis plus dans le club depuis un an et demi. Ces infos je ne les ai pas », a tout de même précisé Franck Passi, histoire de bien préciser qu’il n’était pas dans les confessions des dirigeants marseillais, mais qu’il sentait bien que le Mistral commençait à tourner en défaveur de Rudi Garcia.