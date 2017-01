OM : Rudi Garcia muscle son staff avec deux gros renforts

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé ce mardi matin la venue de deux nouveaux membres dans le staff de Rudi Garcia et non des moindres.

« L’Olympique de Marseille annonce l’arrivée de deux nouveaux membres du staff technique de l’équipe professionnelle. Franck Le Gall est nommé responsable de la cellule médicale. Paolo Rongoni est le nouveau responsable de la performance. Franck Le Gall était le responsable médical du LOSC depuis 2008. Il est le médecin en charge de l’équipe de France de football depuis juillet 2012, sous la houlette du sélectionneur, Didier Deschamps. Il a notamment travaillé 5 saisons avec Rudi Garcia au LOSC (2008-2013). Il sera en charge de la cellule médicale du club. Paolo Rongoni a travaillé en tant que préparateur physique dans de nombreux clubs européens tels que l’AS Roma, la Lazio de Rome, le Samsunspor, Le Mans FC ou encore le Servette de Genève. Comme Franck, il a lui aussi déjà collaboré avec Rudi Garcia ; la première fois lors de la saison 2007-2008 au Mans FC puis dernièrement deux saisons à l’AS Roma (2014-2016). Il sera donc le nouveau responsable du département performance, qui concernera les préparateurs physiques, les analystes, les ingénieurs scientifiques, les psychologues et les nutritionnistes. Son rôle sera d’organiser au mieux la performance dans les domaines de l’entraînement physique, la prévention des blessures, la récupération, la diététique et le mental mais aussi de former les joueurs sur chacun de ces aspects. De plus, il conduira la veille scientifique et technologique pour le club », précise l’Olympique Marseille.