OM : Rudi Garcia élu roi du bluff pendant le mercato

Il y a un mois, Rudi Garcia demandait un joueur par ligne pour renforcer son effectif. Au poste d’arrière gauche, en milieu devant la défense, et au poste d’avant-centre, on ne peut pas dire que l’entraineur marseillais soit trop gourmand en effectuant cette triple demande qui est apparue légitime aux yeux de ses dirigeants. Depuis, l’OM a enchainé les succès et est remonté au classement, ce qui permet de travailler sur ce marché des transferts en sérénité. Au point de ne rien changer ? C’est ce qu’a étrangement laissé entendre Rudi Garcia ce vendredi en conférence de presse.

« Andoni est le plus à même de parler sur le mercato. On ne prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs. Les joueurs en place sont à l'OM. Pour l'instant, on est toujours avec le même groupe et je ne sais pas si on ne sera pas avec le même groupe le 31 janvier », a lancé l’entraineur marseillais. Soit il s’agit d’une boutade pour envoyer promener toutes les rumeurs sur les cibles actuelles, soit ce serait une décision très surprenante que de terminer la saison avec l’effectif actuel.