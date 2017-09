OM : Rudi Garcia défend Patrice Evra, un gars « qui en a... »

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Après les défaites contre l’AS Monaco (6-1) et le Stade Rennais (1-3) en championnat, l’Olympique de Marseille est confronté à une vague de critiques.

Parmi les Marseillais les plus visés, Rudi Garcia est pointé du doigt pour ses choix. Autant dire que sa compo sera observée à la loupe jeudi soir, pour le match d’Europa League face à Konyaspor. Mais au vu de ses propos en conférence de presse, il ne faut pas s’attendre à une révolution dans le 11 de l’entraîneur phocéen, qui privilégie la force de caractère de ses joueurs.

« Il y a des leaders qui veillent à cet esprit de guerrier, a souligné le technicien. Il faut que ce soit des actes, pas que des paroles. Il faut rentrer en mode guerre en ce moment, gagner des batailles qui sont des matchs. On doit montrer notre caractère et la personnalité sur le terrain. On a besoin de joueurs qui en ont. Des joueurs qui ne rétrécissent pas au lavage en rentrant au Vélodrome. » Des joueurs comme Patrice Evra (36 ans), pourtant très critiqué après sa prestation décevante contre Rennes.

Evra n’est pas le seul coupable selon Garcia

« Personne n'est titulaire indiscutable. il faut que la concurrence joue, et pour tout le monde en particulier. Sur la première période de Rennes, vous me parlez de Pat', mais tout le monde est à blâmer, a répondu Garcia. Je ne regarde pas l'âge, le statut, je veux une équipe qui gagne et ceux qui me feront gagner seront sur le terrain. » Peu importe les hommes choisis par son coach, l’OM a tout intérêt à remporter ce match européen.