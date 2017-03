OM : Rudi Garcia bluffe-t-il avec l'OL ?

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Présent ce mercredi en conférence de presse, à 48h d'un déplacement jamais simple à Lille, Rudi Garcia a évoqué le duel à distance entre les formations qui visent une place en Europa League. Et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a été clair et net, il ne voit pas du tout l'OM réussir à refaire son handicap sur l'Olympique Lyonnais. Rudi Garcia se contentera déjà de distancer nettement Bordeaux et l'ASSE.

Pour le le coach phocéen, la concurrence avec l'OL en cette de fin de saison doit être totalement oubliée par les supporters de l'OM. « Je me suis déjà exprimé là-dessus. On ne pourra pas rattraper Lyon. Ils ont un match en moins, donc potentiellement huit points de plus que nous. On a fait le yoyo. On doit concentrer toute notre énergie sur le fait de garder la cinquième place. Bordeaux et Saint-Etienne sont derrière nous mais avec la victoire à 3 points, ça va vite », a prévenu, avec prudence ou fausse modestie, Rudi Garcia. Une opération de communication qui semble toutefois difficile à croire, l'Olympique de Marseille n'étant pas le genre de club à renoncer si vite à ses objectifs. Et la quatrième place de Ligue 1 est un beau challenge pour une formation qui n'a plus que le championnat à jouer.