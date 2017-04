OM : Rudi Garcia a perdu son totem d'immunité prévient Di Meco

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia est arrivé à l'Olympique de Marseille dans l'euphorie générale à l'automne dernier. Mais désormais quelques supporters se demandent si l'ancien coach de la Roma est l'homme qu'il faut pour mener un projet aussi ambitieux que celui souhaité par Frank McCourt. S'il ne conteste pas trop les méthodes de Rudi Garcia, Eric Di Meco est quand même déçu de la manière dont le coach de l'OM communique, se dédouanant à chaque fois lorsque les résultats ne sont pas là.

« Beaucoup de supporters étaient contents de son arrivée et maintenant, ils le regardent d’une manière un peu plus particulière. Car les excuses sorties après chaque contre-performance sur les arbitres ou son effectif commencent à ne plus être audibles, puisqu’il a piloté le mercato hivernal sans renforcer sa défense, a expliqué, sur RMC l’ancien joueur de l’OM, qui estime que le club phocéen est à sa place et que cela aurait été le cas également si Franck Passi était resté à son poste. Je me demande même pourquoi on fait encore des débats sur l’OM. La saison va se finir bon an mal an, et je dis depuis le début de la saison que l’OM a le 5e effectif de France, que ce soit avec Passi ou Garcia sur le banc. Rudi Garcia, je le jugerai par rapport à ses résultats de la saison prochaine après le mercato estival. Maintenant, je comprends que certains soient déçus de sa communication, et j’en fais aussi partie. »