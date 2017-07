OM : Rolando ne regrette pas certains départs à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille sous l'ère Margarita Louis-Dreyfus, Rolando a d'abord fait douter les supporters du club phocéen, avant d'être cité pour un départ l'été dernier, puis de devenir un des cadres défensifs de Rudi Garcia. Promis à une titularisation ce jeudi soir contre Ostende en Europa League, Rolando vit tout cela avec une certaine philosophie. Mais, quand on l'interroge sur les nouvelles ambitions de l'OM version Frank McCourt, le défenseur de 31 ans admet que tout cela sent bon pour Marseille et que c'est une révolution que vit actuellement l'Olympique de Marseille.

« C'était difficile la première année, mais c'est derrière nous. Aujourd'hui, on vit beaucoup de changements, mais ils sont positifs. Avant, on vendait les meilleurs joueurs, maintenant on les achète, ça change tout. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, le club fait venir des joueurs qui ont davantage de qualités que ceux qu'on avait », explique, dans Le Parisien, Rolando. Certains de ses anciens coéquipiers à l’OM apprécieront…