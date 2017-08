OM : Riolo n'accable pas les joueurs de l'OM, mais...

Dans : OM, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 avec sept points sur neuf possibles après cette troisième journée de Ligue 1, l’OM n’a pas à rougir de son premier mois de compétition sur le plan comptable, d’autant que le club a déjà disputé trois matchs d’Europa League. Pour autant, les prestations peinent à convaincre supporters et observateurs depuis mi-juillet. Sans accabler les joueurs phocéens, Daniel Riolo a expliqué dans l’After Foot sur RMC qu’il attendait plus de cet OM-là, notamment dans la construction du jeu à domicile.

« Tu t'en es sorti, mais c'était plus avec ton enthousiasme. Parce que ça, il y en a. Réellement, on sent qu'il y a une volonté de bien faire, que tous les mecs sont impliqués. Mais dans le jeu, ça reste très pauvre. Il y a très peu de mecs que tu peux mettre en avant, le mouvement collectif est toujours faible. Tu as souvent des mecs qui ne bougent pas. Quand les Marseillais ont marqué, c'est à un moment terrible où l'OM ne fait rien, rien ! C'est la misère totale au moment où Clinton Njie marque, avec un Morgan Sanson, qui lui, néanmoins, est peut-être celui qui bouge, qui propose quelque chose » a confié le journaliste de RMC à l’issue du match nul de l’OM au Stade Vélodrome contre Angers (1-1), à quatre jours d’un match capital pour la formation de Rudi Garcia face aux Slovènes de Domzale en Europa League.