OM : Riolo a trouvé le responsable de « l’enlisement »

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que l’Olympique de Marseille avait repris vendredi soir la cinquième place aux Girondins de Bordeaux après leur match nul à Nancy (0-0), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait le travail à domicile face à Bastia hier soir (2-0).

L’OM sera donc à nouveau sixième à l’issue de cette journée. Une contre-performance dont Rudi Garcia n’est pas le dernier responsable selon Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport. Ce dernier affirme en effet que les choix et les propos incohérents de l’entraîneur phocéen après la rencontre (sur l’arbitrage notamment) commencent sérieusement à l’inquiéter…

« Si Bordeaux est encore dans la course pour une place en Europe, c’est en grande partie grâce à Jocelyn Gourvennec… Et pendant que le coach des Girondins parade, celui de l’OM, son concurrent, s’enlise. Ce match nul à Nancy, ses plaintes, son discours… Après le bon match contre Sainté, une rechute, une de plus ! Franchement, je ne comprends rien à ce qu’il dit. Et je ne suis pas sûr que les joueurs soient mieux lotis. Il va vraiment faire toute une saison, la prochaine, celle des ambitions affirmées, avec une telle attitude ? Au moindre revers, une bouillie d’analyse ? » a expliqué le chroniqueur dans son blog après la rencontre. Si l’OM veut pouvoir prétendre à une place européenne en fin de saison (la sixième place pourrait l’être), il faudra à coup sûr un Rudi Garcia plus inspiré… et qu’il parvienne à stopper « l’enlisement ».