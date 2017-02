Dans : OM, Ligue 1.

Ce n’est pas une surprise, René Malleville est au fond du trou ce lundi, l’emblématique supporter de l’Olympique de Marseille digérant très mal ce qu’il a vu lors du Clasico face au PSG. S’exprimant sur Le Phocéen, René Malleville a vidé son sac et confié sa désolation concernant la copie rendue par la formation de Rudi Garcia contre le club de la capitale dans un Vélodrome qui ne demandait qu'à exploser.

« Aujourd’hui c’est un calvaire. Pas la peine de dire ma déception. Je vous le dis franchement, ce matin j’ai mal à un endroit où je cicatrise mal. Et j’ai peur que ça s’aggrave mercredi. Car quand je vois le spectacle que nous ont offert nos joueurs, je suis indigné. J’ai même pas envie de me mettre en colère, je suis catastrophée. On s’est fait piétiner. Même les joueurs parisiens ils sont étonnés, ils croyaient que cela allait être plus dur. Alors je le dis aux joueurs de l’OM, vous avez humilié les Marseillais, les 65.000 supporters qui étaient là et dont certains viennent de très loin (…) Vous devriez avoir honte ! Je n’ai pas compris (…) Il fallait sortir les dents contre le PSG, on ne se laisse pas piétiner. Les joueurs, je vous le dis, ce maillot de l’OM c’est peut-être le plus prestigieux que vous porterez de toute votre carrière (…) De 65.000 spectateurs on risque de tomber à 10.000 -15.000 avec des prestations comme ça. Et je m’inquiète déjà pour Monaco, car pour moi c’est plus solide que le PSG (…) Ce genre d’humiliation va rester gravée. S’il vous reste un brin d’honneur, prouvez le contre Monaco, même si ça ne lavera pas l’affront », a d’ores et déjà prévenu René Malleville, guère optimiste pour la suite de la saison de l’OM.