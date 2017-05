OM : Renato Sanches en prêt ? Marseille en salive d’avance

Dans : OM, Mercato, Bundesliga.

Grand espoir du football portugais et révélation du dernier Euro, Renato Sanches n’est pas parvenu à digérer son transfert au Bayern Munich l’été dernier.

Le milieu de terrain n’a pas marqué un seul but cette saison, malgré 22 apparitions, et surtout un statut de joker qui lui a surtout permis de participer à des fins de match pas toujours captivantes. Barré par Kimmich, Vidal et Thiago Alcantara, l’ancien joueur du Benfica, recruté tout de même 40 ME bonus compris l’été dernier, pourrait se voir offrir du temps de jeu ailleurs selon la volonté du club bavarois.

Bein Sports et Kicker annoncent conjointement que Renato Sanches pourrait atterrir en France, du côté de Marseille notamment. Si Monaco est intéressé, le prêt sans option d’achat est une solution qui plait beaucoup plus à l’OM, qui pourrait ainsi renforcer son milieu de terrain avec un jeune très prometteur à moindre coût. Une manière aussi de donner un peu de prestige à son recrutement déjà annoncé de premier choix. Et se faire prêter un champion d’Europe par le Bayern Munich a de quoi satisfaire les supporters phocéens, qui rêvent de voir une petite Dream Team être concoctée par leurs dirigeants au mercato.