OM : Remplacer Gomis, c’est du gâteau assure Njie

Dans : OM, Ligue 1.

Cela ressemble à un vrai casse-tête pour Rudi Garcia. Confronté à la blessure au genou de Bafétimbi Gomis, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit bricoler pour trouver un autre avant-centre au sein de son effectif.

Une situation que le club phocéen aurait évitée s’il avait recruté un attaquant de pointe cet hiver… Du coup, le coach olympien cherche une solution crédible pour les quatre à six semaines d’absence de son buteur. Il pourrait s’agir de Rémy Cabella, qui avait inscrit un doublé à ce poste à Toulouse en Coupe de France (1-2 a.p.) en janvier dernier. Ou du Camerounais Clinton Njie, de retour après le sacre des Lions Indomptables à la CAN 2017. D’autant que l’ancien Lyonnais n’a pas du tout peur de mener l’attaque de l’OM au Vélodrome.

« Cela ne me posera pas de problème de jouer seul devant avec les joueurs qu'on a et qui peuvent attaquer avec moi, a rassuré le joueur prêté par Tottenham sur OM TV. (...) Je peux faire beaucoup mieux. En arrivant, je n'étais pas à 100% et pendant un mois, j'ai joué sur une jambe. » Confiant avant la réception du Stade Rennais ce samedi (17h), Njie sait qu’il profitera sûrement de bons ballons en étant entouré de Dimitri Payet, Florian Thauvin et Morgan Sanson.