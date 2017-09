OM : Rebondir à Marseille, Christophe Galtier en rêve

Dans : OM, ASSE, Ligue 1.

Libre comme l’air après sa longue expérience sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier n’attend qu’une chose : rebondir. Le natif de Marseille aurait pu s’engager en Grèce durant l’été, mais il a finalement décidé de prendre son temps suite à quelques problèmes de santé pour trouver un nouveau club. Interrogé par Luis Fernandez pour BeIN Sports, l’ancien coach des Verts n’a pas caché qu’il rêverait d’entraîner l’OM à l’avenir.

« Déjà quand on n’est pas Marseillais, ce club donne envie. Ce stade, ces supporters, cette passion, cette ambiance… Quand on est en plus natif de Marseille, cela donne encore plus envie, bien évidemment » a-t-il confié avant de conclure sur une pointe d’humour avec son intervieweur du jour. « Luis Fernandez sur le banc du PSG et Christophe Galtier sur celui de l’OM, ce serait magnifique, non ? ». Pas sûr néanmoins que les supporters des deux clubs concernés valident…