OM : Rami - De Vrij à l'OM, c'est le prochain gros coup ?

Proche de boucler les arrivées de Luiz Gustavo et d’Adil Rami, l’Olympique de Marseille souhaite encore renforcer sa défense. Effectivement, un autre joueur est attendu dans la cité phocéenne pour sécuriser totalement l’arrière-garde de l’équipe de Rudi Garcia. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta travaille dans l’ombre et aurait ciblé Stefan De Vrij (25 ans), qui évolue depuis 2014 à la Lazio Rome.

Révélé par nos confrères de La Republicca, l’intérêt de l’OM pour l’international néerlandais n’est finalement pas surprenant, puisque Andoni Zubizarreta s’est rendu à Rome en fin de semaine dernière. Le directeur sportif aurait donc avancé ses pions pour un joueur qui reste difficile à attirer pour plusieurs raisons. La première, c’est le tarif demandé par la Lazio : 20 ME au minimum. La deuxième, c’est la concurrence, très présente sur ce dossier. En effet, le FC Valence, l’Atletico Madrid et la Juventus Turin sont sur les rangs. Mais visiblement, aucune de ces trois écuries n’a fait de l’ancien du Feyenoord Rotterdam sa priorité. De quoi espérer pour l’OM, qui essaie actuellement de faire baisser le prix du joueur. Comme il a réussi à le faire dans le dossier Luiz Gustavo, conclu pour 8 ME alors que Wolfsburg en attendait plus de 10 ME.