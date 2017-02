OM : Quel 9 sans Gomis ? Rémi Garde zappe la solution Njié

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Privé de Bafetimbi Gomis pour au moins un mois, l’Olympique de Marseille va devoir trouver une solution pour combler ce manque et c’est loin d’être gagné.

La formation provençale misait quasiment tout sur l’ancien lyonnais, seul véritable 9 de l’équipe, blessé au genou lors du match à Nantes. Un casse-tête arrive donc pour Rudi Garcia, qui n’a pas pu ou voulu faire le forcing pour recruter une pointe cet hiver, et se trouve désormais un peu coincé. De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, Clinton Njié apparaît comme la solution la plus évidente, mais le joueur prêté par Tottenham n’a pas forcément les qualités pour évoluer seul à ce poste annonce Rémi Garde, son ancien entraineur à Lyon, dans les colonnes de La Provence.

« Je ne l'ai plus avec moi depuis trois ans. J'imagine et j'espère qu'il a progressé et évolué. À l'époque, je ne l'aurais pas fait jouer dans cette position. Je pense que son meilleur poste, c'est dans l'axe, mais pas tout seul. Plutôt en 4-4-2. Il peut alors profiter de la présence athlétique et du travail d'appui de quelqu'un à ses côtés pour pouvoir prendre la profondeur et jouer sur ses points forts », a prévenu l’ancien entraineur de Lyon, qui souhaite donc bonne chance à son collègue Rudi Garcia pour trouver la bonne solution, alors que les autres candidats au poste se nomment Rabillard, Leya Iseka, voire Sarr ou Cabella en plus de Njié...