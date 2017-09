OM : Quand Sakaï a eu un choc en jouant Guingamp

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour une bouchée de pain par Vincent Labrune à l’été 2016, Hiroki Sakaï s’est avéré être un vrai renfort pour l’Olympique de Marseille. Appliqué sur son côté droit, il a été le défenseur le plus fiable du club phocéen la saison dernière en plus d’être d’une aide précieuse à Florian Thauvin offensivement. Dans les colonnes de France Football, il revient sur son implication sans failles. « C’est dur physiquement et mentalement. La pression des supporters me force à jouer chaque match à la vie à la mort. Mais j’ai rêvé de vivre ça ! C’est pour ça que je suis venu en Europe ».

Le Japonais est également revenu sur ses premiers mois difficiles à Marseille. Lors de la deuxième journée de la saison dernière, il avait notamment pris l’eau dans une rencontre perdue par l’OM à Guingamp (2-1). « C’est le match qui m’a le plus choqué par les qualités individuelles des joueurs français. Ce jour-là, j’étais complètement perdu… Je me suis posé des questions mais je n’ai jamais voulu partir après seulement deux matchs » a confié l’ancien latéral d’Hanovre qui a bien progressé sous la houlette de Rudi Garcia, qui en a fait un homme de base puisqu’il l’a déjà aligné à 10 reprises cette saison toutes compétitions confondues.