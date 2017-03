OM-PSG : Trois supporters de Marseille envoyés en prison

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Avant le match entre l'OM et le PSG, dimanche au Vélodromes, quelques incidents avaient opposé des supporters de l'Olympique de Marseille aux forces de l'ordre. Et ce mercredi, la Tribunal correctionnel de Marseille a condamné à des peines de prison ferme allant de 2 à 4 mois trois de ces fans phocéens. Ils seront également interdits de stade pendant un an. Les trois personnes en question avaient été interpellées pour des jets de projectiles et des violences sur le CRS présents autour du Vélodrome.