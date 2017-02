OM-PSG : Soprano et Mamadou Niang pour le coup d'envoi

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

C'est La Provence qui l'a dévoilé ce mercredi après-midi, l'Olympique de Marseille a décidé de confier à Soprano et Mamadou Niang le coup d'envoi du match entre l'OM et le PSG dimanche soir au Vélodrome. Le rappeur, natif de Marseille et fan assidu du club phocéen, et l'ancien attaquant marseillais champion de France en 2010 ne seront pas les seuls invités pour ce Clasico puisque les dirigeants de l'OM ont décidé de convier de très nombreux anciens joueurs à l'occasion de cette affiche toujours très attendue.