OM-PSG : Quand on n'a pas le niveau, on gare le bus annonce Domenech

Dans son analyse après le succès du Paris-Saint-Germain à Marseille (1-5), Raymond Domenech a tiré à boulets rouges sur l'OM et son entraîneur.

Dimanche soir, le club phocéen a pris cher contre Paris dans un Vélodrome à guichets fermés. Profitant d'une défense marseillaise trop fébrile, le club de la capitale s'est régalé en ridiculisant l'OM, qui a même subi sa pire défaite à domicile depuis 1953. Contrairement au match aller au cours duquel l'OM s'était contenté de défendre (0-0), Marseille a voulu jouer, mais a perdu... Et pour Raymond Domenech, ce résultat n'a finalement rien d'étonnant. Selon le consultant, ce 1-5 reflète simplement l'écart de niveau qu'il y a entre les deux rivaux alors que l'OM semblait plus fort que les années précédentes après s'être renforcé cet hiver.

« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que Paris a fait ce qu’il fallait pour mettre en avant la différence qu’il y a entre les deux équipes. Il y a quatre buts d'écart. Sur la valeur actuelle de Marseille et de Paris, le constat est simple : Paris joue des matchs sérieux, et Marseille n'a pas les moyens de bousculer l'adversaire en attaquant. Leur méthode au match aller était meilleure. Quand on n'a pas les moyens d'attaquer, on essaye au moins de défendre. Les Parisiens les ont remis en place. C’est humiliant, c’est dur, mais je crois qu’il n’y a jamais eu autant d’écart entre les deux équipes », a lancé, sur La chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui estime donc que l'OM a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver au niveau du Paris d'Emery.