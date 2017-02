OM-PSG : Maxime Lopez promet de faire souffrir le PSG au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dans une semaine, l'Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain dans un Vélodrome qui grondera comme à ses plus belles heures. Et avant cette rencontre, l'OM a fait le plein de confiance en venant à bout d'une faible équipe rennaise, samedi. De quoi donner le moral à Maxime Lopez et ses coéquipiers. Le jeune milieu de terrain, qui vient de prolonger avec l'Olympique de Marseille, ne le cache pas, l'OM a bel et bien l'intention d'enfin renouer avec la victoire face à ce PSG qui a balayé le Barça. Pour Maxime Lopez, même si Paris est dans une forme resplendissante, les Phocéens ont les moyens de leurs ambitions et feront tout pour le prouver devant leurs supporters.

« A la maison, avec ce 12e homme on se sent pousser des ailes. Au Vélodrome cela ne va pas être facile pour le PSG de venir nous battre. Maintenant c’est vrai qu’ils ont fait un super match contre Barcelone, mais on reste confiant. Même e ne suis pas sûr de le jouer, je vais m’entraîner à fond pendant une semaine pour en être », a prévenu Maxime Lopez, conscient que cet OM-PSG va faire du bruit. A l'aller, l'OM avait tenu le PSG en échec (0-0) après un non-match, on espère cette fois que le clasico sera à la hauteur.