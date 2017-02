OM-PSG : Gomis compte sur l'enfer du Vélodrome pour calmer Paris

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Actuellement blessé, Bafé Gomis ne pourra pas participer au OM-PSG de dimanche prochain au Vélodrome. Cela n'empêche pas le buteur de l'Olympique de Marseille d'avoir largement confiance dans ses coéquipiers pour un exploit face au rival éternel. Dans le cadre d'une soirée organisée par un éditeur de jeux vidéos, Bafé Gomis, qui était notamment opposé à Blaise Matuidi, a parlé de ce clasico avec l'espoir vraiment chevillé au corps que l'OM frappera fort dans un Vélodrome bouillant.

« Chaque match à son histoire, ça va être très difficile, il faut respecter l’adversaire qui est Paris. Mais sur un "classique" au Vélodrome, tout est possible et aujourd’hui, on a les moyens de les mettre en danger. Après, ils sortent d’une belle performance face à Barcelone. Ça a été bien pour le football français mais ça sera une tout autre histoire au Vélodrome, où on a perdu qu’un seul match face à Monaco. On sera une véritable forteresse. Je serai vraiment triste de ne pas pouvoir participer à cela », a reconnu Bafé Gomis, dont l’efficacité fera forcément défaut à l’Olympique de Marseille même si on a vu contre Rennes que l’OM avait d’autres atouts offensifs.