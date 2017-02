OM-PSG : Dugarry accuse !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Revenant au micro de RMC sur la déroute marseillaise face au PSG, Christophe Dugarry n'est pas tendre. Car l'ancien joueur de l'OM estime que du côté de la cité phocéenne on s'est totalement raté dans la préparation de ce choc. A force de vouloir dire que le Paris Saint-Germain allait vite trembler face à leur OM, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont tout simplement dopé les joueurs du PSG qui ont répondu sur le terrain. Tout cela est une grossière erreur constate Christophe Dugarry.

Et le champion du monde 98 affirme ne pas avoir été totalement surpris du résultat final de cet OM-PSG. « Cette équipe aurait pu éviter l’humiliation, mais battre le PSG non ! Je n’arrive pas à définir le niveau de cette défense, surtout face à un PSG en mode Champions League. Quand on voit la composition d’équipe. C’était certain que Lucas contre Evra on allait avoir un cataclysme. Faites-moi rire… Les Marseillais ont attrapé le melon, les joueurs, les dirigeants, peut-être l’entraîneur. Quelle communication avant le match ! La communication, c’est le mal des gens qui arrivent dans le football. Ils ont remonté les Parisiens ! Tout un tas de discours. J’ai lu des trucs, comme quoi dorénavant ce serait difficile pour le PSG de battre Marseille. Un peu d’humilité sur le niveau de l’OM. La réalité du terrain, elle est terrible », fait remarquer l'animateur de RMC.